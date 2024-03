"PNL Suceava racordeaza mai mult de jumatate dintre gospodariile din judet la retelele de gaze naturale!"

Intr-o declaratie politica avand titlul de mai sus, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a afirmat in plenul Camerei Deputatilor: "Cand noi, liberalii, vorbim despre dezvoltare prin investitii, in fapt noi vorbim despre realizarea acelor proiecte care sa faca viata oamenilor mai usoara si de o calitate superioara. Investitii pentru PNL inseamna scoli curate si dotate pentru copii, spitale la standarde europene, drumuri rapide, apa si canalizare in mediul rural, trotuare si reabilitari de cladiri ... citește toată știrea