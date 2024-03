Podul de la Milisauti va fi dat in folosinta in prima parte a lunii iulie

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a raspuns unei intrebari a deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, aratand ca, in ceea ce priveste refacerea podului rutier de la Milisauti, "lucrarile sunt in grafic" si ca podul va fi dat in folosinta pana in data de 19 iulie.Ministrul Transporturilor a raspuns deputatului ca in ceea ce priveste stadiul de executie si punerea in circulatie a noului pod de la Milisauti. ... citește toată știrea