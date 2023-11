> Prefectul de Suceava continua sa prezinte podurile aflate in stare proasta si cere DRDP Iasi masuri urgente de punere in sigurantaPrefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a continuat sa prezinte public podurile in administrarea DRDP Iasi aflate in stare critica."Verificarea celor aproape 350 de poduri si podete de pe reteaua de drumuri nationale si judetene din judetul Suceava a reliefat ca, dintre podurile de pe reteaua de drumuri nationale, aflate in administrarea DRDP Iasi, 31 de poduri ... citeste toata stirea