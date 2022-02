Podul Zamostea - Talpa

> Acest pod a fost dinamitat in Al Doilea Razboi Mondial, reconstructia sa a fost inceputa in 1995 si abandonata ulterior din lipsa de fonduriConsiliile judetene Suceava si Botosani urmeaza sa incheie un acord de asociere in vederea realizarii in comun a podului peste raul Siret intre Zamostea din judetul Suceava si localitatea botosaneana Talpa.Potrivit referatului de aprobare a unui proiect de hotarare in acest sens initiat de presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pana in anul 1944, ... citeste toata stirea