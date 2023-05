Politistii din Sectia 14 Politie Rurala Vama au efectuat o actiune de amploare in comuna Vama, satul Molid, zona Beltag, in urma unei sesizari privind extragerea ilegala de agregate minerale. La fata locului, politistii au gasit doua autovehicule, o autoutilitara de tip "Bena" si un excavator, utilizate in activitati miniere fara a detine permise sau licente corespunzatoare./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea