Politia de Frontiera: Numarul ucrainenilor intrati in tara este in crestere. De la inceputul crizei au intrat 43.000 de cetateni ucraineni si au iesit aproape 21.000

Politia de Frontiera a anuntat ca in ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 83.635 de persoane (crestere de 14,5% fata de ziua precedenta), dintre care 18.558 cetateni ucraineni (in crestere cu 30%)./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { ... citeste toata stirea