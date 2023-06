Politia de Frontiera Suceava a transmis, marti, printr-un comunicat de presa ca, in prezent in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, timpii de asteptare pe sensul de iesire din tara sunt de 60 de minute, in stationare pe teritoriul Romaniei, aflandu-se aproximativ 30 de camioane, pe o distanta de 0,5 km.In perioada minivacantei prilejuita de sarbatorirea Zilei Internationale a Copilului, dar si a Rusaliilor Ortodoxe, politistii de frontiera suceveni au luat toate masurile aflate in competenta ... citeste toata stirea