Politia Judeteana Suceava acorda o atentie deosebita protectiei animalelor si prevenirii faptelor ilegale legate de acestea. In acest sens, Inspectoratul de Politie Judetean Suceava a infiintat in anul 2021 Biroul pentru Protectia Animalelor, o structura specializata dedicata acestui domeniu.Scopul principal al Biroului pentru Protectia Animalelor este de a coordona activitatile specifice de prevenire si combatere a faptelor ilegale care vizeaza animalele aflate in situatii de pericol. Aflam ... citeste toata stirea