Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) invita copiii si adultii sa se alature lor intr-o "experienta de neuitat" in data de 1 Iunie, dedicata copiilor. Pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Suceava, in intervalul orar 11:00-15:00, reprezentantii MAI vor prezenta munca lor in asigurarea ordinei si sigurantei publice.Evenimentul, organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina", Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, Inspectoratul ... citeste toata stirea