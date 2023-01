Politia Suceava: 46 de permise retinute si amenzi de peste 200.000 de lei aplicate soferilor pentru viteza sau conducerea sub influenta alcoolului

Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formatiunile de profil din judet, au organizat, in week-end, o actiune pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante, ocazie cu care au fost efectuate 566 de testari cu aparatul etilotest si aplicate 116 sanctiuni contraventionale in valoare de 34.425 de lei.Astfel, potrivit Politiei Judetene Suceava, in cadrul actiunii politistii au retinut in vederea suspendarii 7 permise de ... citeste toata stirea