Politia Suceava anunta o captura impresionanta de peste o tona de materiale pirotehnice la debutul actiunii "Foc de artificii 2022/2023"

Politia Judeteana Suceava a transmis ca in ciuda recomandarilor politistilor, in fiecare an adulti, dar in special copii, cad victime ale uzului neutorizat de materiale pirotechnice, multe dintre ele cumparate chiar de catre parinti sau cu acordul acestora.Potrivit sursei citate, multe dintre obiectele pirotehnice mici pot fi considerate foarte periculoase si va pot rani sau chiar lasa invalizi. Astfel de accidente au loc din pacate in fiecare an, in special pe perioada sarbatorilor de iarna. ... citeste toata stirea