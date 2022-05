Politia Suceava: Aproape zilnic biciclistii sunt implicati in accidente rutiere, unele cu consecinte din cele mai grave. In multe evenimente rutiere de acest gen sunt implicati copii

Politia Judeteana Suceava atentioneaza ca in ultima perioada aproape zilnic biciclistii sunt implicati in accidente rutiere, unele dintre ele cu consecinte din cele mai grave si ca ingrijorator este si faptul ca in multe dintre aceste evenimente sunt implicati minori./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { ... citeste toata stirea