Politia Suceava a anuntat, marti, ca desfasoara activitati de cautare si identificare a lui DIACOVSCHI MARIA, de 50 de ani, domiciliata in comuna Stulpicani, care la data de 16.05.2023 a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni pana in prezent.DIACOVSCHI MARIA are urmatoarele semnalmente: inaltime circa 1,70 m, constitutie robusta, parul saten, fata ovala, ochi caprui, ten masliniu, are semne particulare o alunita pe barbie, nu are tatuaje. Este diagnosticata ... citeste toata stirea