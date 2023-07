> Sute de sanctiuni si zeci de dosare penale pentru soferi care au consumat alcool, dar si droguriPolitia Judeteana Suceava a intensificat Actiunea "Blocada" in acest weekend, cu eforturi concentrate asupra prevenirii si combaterii accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool si droguri. Reamintim ca actiunea are o componenta operationala, in care sunt identificati soferii care conduc sub influenta substantelor interzise, dar si o componenta preventiva, prin care se informeaza si ... citeste toata stirea