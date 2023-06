Instructorii din cadrul Serviciului Pregatire Profesionala - IPJ Suceava in colaborare cu politisti din Grupa pirotehnica a Serviciului pentru Actiuni Speciale au asigurat, in cursul lunii iunie, pregatirea profesionala pe componenta tragerilor cu armamentul din dotare pentru un grup de 40 politisti, incadrati in ultima perioada la Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, din sursa externa.Potrivit IPJ Suceava, constituind parte obligatorie a cursului de initiere in cariera, modulul de ... citeste toata stirea