Politia Judeteana Suceava a transmis, vineri, ca intr-un pachet infoliat gasit pe un teren din zona Dolhasca care avea o forma umana a fost gasit cadavrul unui animal.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar sef Ionut Epureanu, in cursul zilei de vineri o femeie a sesizat IPJ Botosani cu privire la faptul ca in apropierea comunei Tudora a identificat in zona unui teren agricol si a unei suprafete cu vegetatie abundenta, un colet infasurat in folie de celofan si ... citeste toata stirea