Politia Suceava: Peste 300 de interventii ale politistilor la evenimente in perioada asociata Revelionului 2022/2023

Numarul politistilor suceveni care au actionat in strada, in perioada 29 decembrie 2022 -02.01.2023, a fost suplimentat, in vederea asigurarii un climat de ordine si siguranta publica dar si pentru realizarea interventiei prompte la evenimente, anunta Politia Judeteana Suceava.Potrivit sursei citate, in perioada premergatoare, dar si in zilele urmatoare Revelionului, peste 250 de politisti suceveni au fost la datorie, zilnic, in slujba comunitatii, pentru asigurarea unui climat de ordine, ... citeste toata stirea