Politia Suceava solicita sprijin pentru gasirea unei fete din municipiul Suceava care a plecat de acasa nu s-a mai intors

Politia Suceava a anuntat, sambata, ca desfasoara activitati de cautare si identificare a unei fete in varsta de 13 ani, Diana Maria Panzariu, domiciliata in municipiul Suceava, in data de vineri, 22.04.2022, a plecat voluntar de la domiciliul unde locuieste, fara a mai reveni pana in prezent.