Politia Suceava solicita sprijin pentru gasirea unui baiat de 13 ani din Frasin care a plecat de acasa si nu a revenit

Politia Suceava a anuntat, vineri, ca desfasoara activitati de cautare si identificare a minorului POPESCU RARES IOAN, de 13 ani, domiciliat in orasul Frasin, sat Bucsoaia, care la data de 30.06.2022, in jurul orei 21:10 a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni pana in prezent.