Politistii suceveni desfasoara activitati de cautare a unei persoane disparute, Vasile Macovei, de 69 de ani, domiciliat in comuna Manastirea Humorului, sat Manastirea Humorului, care la data de 04.07.2023, in jurul orei 16:00, a plecat singur de la domiciliu in zona forestiera denumita "Maghernita" din localitatea Manastirea Humorului, fara a mai reveni pana in prezent.Semnalmente: constitutie atletica, ten deschis, ochi caprui, fata ovala, par carunt, tuns scurt.