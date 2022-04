Politia Suceava solicita sprijin pentru gasirea unui copil de 10 ani care a plecat de la familia unde se afla in plasament

Politistii suceveni anunta ca desfasoara activitati de cautare pentru gasirea minorului Onoiu Petrica in varsta de 10 ani, care duminica, in jurul orei 13:00 a plecat voluntar de la familia la care se afla in plasament, pe raza comunei Baia./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: ... citeste toata stirea