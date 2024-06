Politist de frontiera, amenintat cu un cutit de un sofer turc beat

Un sofer turc este cercetat pentru ultraj si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice dupa ce a incercat sa atace cu cutitul un politist de frontiera din incinta Punctului de Trecere a Frontierei Siret, din judetul Suceava.Sambata, 22 iunie, in jurul orei 23:30, in PTF Siret, soferul unui automarfar - un cetatean turc in varsta de 55 de ani - s-a angajat in depasirea coloanei de camioane aflate in asteptare pentru efectuarea formalitatilor de control la iesirea din Romania, ... citește toată știrea