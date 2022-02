Politisti de frontiera din Brodina si politisti din Vicovu de Sus au reusit sa confiste tigari de contrabanda de peste 144.000 de lei

Politisti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus, au reusit, luni, sa confiste peste 12.000 de pachete cu tigari de provenienta extracomunitara.Intreaga cantitate - in valoare de peste 144.000 lei - a fost ridicata in vederea confiscarii, iar un autoturism in valoare de 15.000 lei, folosit in activitatea infractionala, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.Potrivit purtatorului de cuvant al STPF ... citeste toata stirea