Politistii din Sectia de Politie Burdujeni au confiscat o cantitate de cherestea in valoare totala de aproximativ 5.800 lei in doua operatiuni separate desfasurate pe strada Calea Burdujeni.Potrivit Politiei Judetene Suceava in prima operatiune, in data de 29 iunie 2023, la ora 13:10, o patrula auto a oprit pentru control o autoutilitara incarcata cu cherestea de esenta rasinoase. Conducatorul autoutilitarei, un barbat din comuna Fratautii Noi nu a putut prezenta documente specifice conform ... citeste toata stirea