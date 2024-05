Politistii au intrat peste comerciantii de detergent din Suceava

> S-au deschis zece dosare penale si s-a confiscat peste o tona de detergenti cu suspiciuni de contrafacerePolitistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava, au organizat si executat, marti, o ampla actiune pe raza municipiului Suceava, in special in zonele comerciale, pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuala, dar si pentru prevenirea evaziunii fiscale.Astfel, in baza datelor detinute si a ... citește toată știrea