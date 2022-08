Politistii de imigrari au depistat doi nepalezi care sedeau ilegal dupa ce le-a expirat viza de munca

Politistii Biroului pentru Imigrari al Judetului Suceava au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, un barbat si o femeie, ambii din Nepal, care se aflau in sedere ilegala pe teritoriul tarii noastre. Pe numele lor au fost emise decizii de returnare.Astfel, in data de 27 august, politistii de imigrari au depistat doi cetateni straini, in varsta de 25, respectiv 34 de ani, ambii din Nepal, care se aflau in sedere ilegala pe teritoriul statului roman.Din verificari a reiesit ca ei au ... citeste toata stirea