Politistii din PTF Siret au gasit peste 2.500 de pachete de tigari ascunse in podeaua unui autoturism

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au intocmit dosar penal pentru contrabanda unui cetatean roman care a ascuns in podeaua autoturismului 2.550 de pachete tigari, in valoare de peste 3.800 lei.Potrivit purtatorului de cuvant al STPF Suceava, Alina Petrariu, marti, in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Politiei de Frontiera Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman, ... citeste toata stirea