Politistii din Suceava s-au rugat de un sofer suspectat ca a omorat un om cu masina sa se predea. "Vino si deschide poarta"

Oamenii legii i-au cerut soferului suspectat ca a omorat un om si a fugit de la locul faptei sa se predea. Barbatul a acrosat cu masina un pieton si s-a baricadat in casa sa la cateva sute de metri de locul accidentului.Accidentul mortal a avut loc miercuri, 1 mai, pe drumul judetean care leaga localitatile Moara de Frumoasa din judetul Suceava. Un autovehicul care circula cu viteza loveste un pieton, care este aruncat efectiv in aer in urma impactului violent.Soferul vinovat a fugit de la ... citește toată știrea