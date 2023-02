Politistii din Vadu Moldovei au depistat doua transporturi ilegale de lemn si cherestea

> Ei au aplicat amenzi de 14.000 de lei si au confiscat marfaPolitistii Sectiei nr. 1 Politie Rurala Vadu Moldovei au depistat, vinerea trecuta, in doar cateva ore, doua transporturi ilicite de material lemnos.La ora 11:10, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, patrula de politie a identificat intr-o parcare de pe raza comunei Vadu Moldovei o autoutilitara incarcata cu material lemnos. S-a procedat la verificarea in bazele de date daca exista un cod aviz pentru autoutilitara ... citeste toata stirea