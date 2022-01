Politistii suceveni au aplicat amenzi de zeci de mii de lei si au confiscat lemn de peste 50.000 de lei in doar trei zile in cadrul actiunii "Scutul Padurii"

Politistii sucevenei au intensificat in perioada 12-14 ianuarie activitatile de prevenire si combatere a delictelor silvice in cadrul actiunii "Scutul Padurii" si au efectuat controale la unitati economice cu profil debitare si prelucrare material lemnos, totodata fiind intensificate si controalele in trafic pentru identificarea celor care transporta material lemnos cu incalcarea prevederilor legale ./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; ... citeste toata stirea