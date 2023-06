Politistii desfasoara in continuare actiuni intense in vederea combaterii transporturilor ilegale de material lemnos, iar rezultatele incep sa se vada. In colaborare stransa cu activistii de mediu, au fost confiscate cantitati semnificative de cherestea in ultimele zile.Intr-unul dintre cazuri, in data de 9 iunie 2023, politistii din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei, in cooperare cu reprezentantii Ocolului Silvic Falticeni, au descoperit si confiscat 4,769 metri cubi de cherestea de specia molid ... citeste toata stirea