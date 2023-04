Politistii suceveni desfasoara in prezent verificari si cautari in vederea identificarii lui BADIU BOGDAN DANIEL, de 38 ani, din municipiul Vatra Dornei, care la data de 28.04.2023, in jurul orei 11:00 a plecat de la locuinta de domiciliu fara a mai reveni.Semnalmentele persoanei disparute: inaltime cca. 1,50 m, greutate 65 kg, ochi caprui, par saten./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea