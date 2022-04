Politistii vor actiona pentru prevenirea riscului infractional si victimal asociat persoanelor refugiate

In ceea ce priveste masurile dispuse in perioada Sarbatorilor pascale, Inspectoratul de Politie Judetean Suceava identifica doua directii principale de actiune, vizandu-se masuri centrate pe contextul geo-politic actual, cat si altele, operative si preventive, specifice mentinerii climatului de ordine si liniste publica. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Suceava, in considerarea contextului geopolitic actual si in vederea gestionarii riscurilor si vulnerabilitatilor asociate afluxului de ... citeste toata stirea