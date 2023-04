DNA a anuntat, joi, ca l-a trimis in judecata in stare de arest preventiv pe Mihai-Catalin Bizaran, la data faptelor agent de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.Totodata, a fost ... citeste toata stirea