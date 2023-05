> Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta, convocat la Ministerul MediuluiMinistrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrita. Potrivit informatiilor prezentate in sedinta, poluarea provine de la prabusirea, in subteran, a unor foste lucrari miniere.In cadrul sedintei s-a aratat ca in urma verificarilor efectuate de lucratorii de la Sistemul de ... citeste toata stirea