Pompierii au intervenit pentru salvarea unui cerb cazut in raul Moldova: animalul a murit de hipotermie

Pompierii militari din Gura Humorului au intervenit, marti seara, pentru salvarea unui cerb cazut in raul Moldova, dar, desi a animalul a fost scos din apa, a murit ulterior de hipotermie.Potrivit ISU Suceava, animalul a cazut in apa la aproape cinci metri de mal, dupa ce gheata s-a rupt sub greutatea sa."A cazut cu totul si i se vedeau doar capul si un picior. Probabil de aceea a si fost observat tarziu, cand deja renuntase sa mai lupte. Salvatorii au ajuns imediat la fata locului, au ... citește toată știrea