DGASPC Suceava organizeaza in perioada 15 mai - 15 iunie a.c., la nivelul serviciilor sale, actiuni in cadrul campaniei "Porti deschise in comunitate".In contextul prevenirii institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati si a accelerarii procesului de dezinstitutionalizare, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava organizeaza, in perioada 15 mai - 15 iunie 2023, campania "Porti deschise in comunitate", in cadrul careia propune o serie de intalniri ... citeste toata stirea