Post de radio cu circuit inchis inaugurat la Centrul de Recuperare si Reabilite Neuropsihiatrica din Sasca Mica. Investitia a costat 7000 de euro si provine din donatii

In data 14 februarie 2022, la CRRN Sasca Mica s-a pus in functiune, cu emotii mari dar si cu bucurie pe masura, postul de radio cu circuit inchis, "Vocea sufletelor noastre"-proiect socio-educational, inclus in planul de imbunatatire si adaptare permanenta a mediului ambiant, lansat de Compartimentul de asistenta sociala si terapie ocupationala din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca-Mica, a anuntat, marti, directorul DGASPC Suceava, Nadia Cretuleac./* custom ... citeste toata stirea