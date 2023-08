Incepand de ieri si pana la finele lunii,Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Suceveigazduieste expozitia "Povesti dintre ziduri", semnata de artistulAlin Leanca. Este oexpozitie foto cu chipuri si rituri din vremuri apuse, instantanee surprinse in editiile anterioare ale Festivalului de Arta Medievala "Stefan cel Mare".Publicul are ocazia, chiar in timpul festivalului din acest an, sa vizioneze instantanee surprinse pe parcursul anilor, chipuri de artisti participanti si scene din ... citeste toata stirea