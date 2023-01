Precipitatii importante si vant puternic in judet

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o avertizare cod galben de cantitati importante de precipitatii si intensificari ale vantului valabila pana sambata, 21 ianuarie, ora 2.In Suceava avertizarea este valabila pentru jumatatea vestica a judetului.Astfel, potrivit ANM, in intervalul mentionat, in zona montana si local in nordul Olteniei se vor acumula cantitati de precipitatii in general de 25 - 40 l/mp.Incepand de vineri dimineata (20 ianuarie), treptat, vor ... citeste toata stirea