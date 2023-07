Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a constituit, joi, prin ordin, o comisie mixta pentru evaluarea situatiei si stabilirea masurilor de prima necesitate si pe termen lung pentru punerea in siguranta a circulatiei feroviare si rutiere in zona dintre statiile CFR Sadova si Pojorata."Avand in vedere alunecarea de teren produsa in data de 5.07.2023, intre Statia CFR Sadova si Statia CFR Pojorata la km 74+500 - 74+600, in urma careia a fost afectata circulatia feroviara, precum si mentinerea ... citeste toata stirea