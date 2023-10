Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile judetene se pregatesc sa faca fata unui trafic mai mare de camioane dinspre si spre Ucraina, in conditiile in care traficul din PTF Isaccea a fost rerutat spre PTF Siret.Moldovan a spus ca a fost informat ca traficul din Isaccea a fost rerutat spre PTF Siret si a mentionat ca, in aceste conditii, preocuparea autoritatilor judetene se indreapta spre infrastructura rutiera.Prefectul a declarat ... citeste toata stirea