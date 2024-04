Prefectul este increzator ca podul de la Milisauti va fi finalizat la termen

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a inspectat, luni dimineata, lucrarile la podul rutier de la Milisauti, aratandu-se increzator ca turnarea betonului se va incheia in aceasta saptamana si fiind optimist ca lucrarile vor fi finalizate in termenul asumat."De la primele ore ale acestei dimineti am inceput saptamana de lucru cu o noua vizita de monitorizare a lucrarilor din cadrul proiectului de reabilitare a podului de la Milisauti" a spus prefectul.El a mentionat ca atat conditiile ... citește toată știrea