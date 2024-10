Prefectura a stabilit zilele cand proba de traseu pentru permisul auto va fi organizata in Falticeni, Campulung Moldovenesc si Radauti

> Pana la sfarsitul anului vor fi deschise ghiseele pentru operatiuni de inmatriculare, transcriere si autorizare provizorie si in zilele de sambataPrefectul Alexandru Moldovan a semnat marti ordinul privind organizarea probei practice pentru obtinerea permisului auto in locatii secundare, masura menita sa faciliteze accesul cetatenilor din mai multe localitati la examinare.Incepand din luna octombrie a.c., proba practica pentru categoria B va fi sustinuta si in municipiile Falticeni, ... citește toată știrea