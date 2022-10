Prefectura este increzatoare ca numarul de candidati va creste

> Vor veni examinatori din patru judete pentru proba de traseu, iar Serviciul din Suceava va avea noi examinatori, dintre care trei angajati si doi veniti prin transferPrefectura Suceava a anuntat, luni, ca in weekend, datorita sprijinului oferit de judetul Vaslui, de unde au venit noua examinatori, s-a reusit examinarea a 220 de candidati pentru permisul auto, iar in perioada urmatoare vor mai veni in sprijin examinatori din patru judete.Astfel, in zilele de 15 si 16 octombrie, Serviciul ... citeste toata stirea