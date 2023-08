Prefectura Suceava impreuna cu Consiliul Judetean Suceava au intocmit si inaintat un proiect de hotarare de guvern privind alocarea sumei de 63.905 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, suma care sa fie folosita integral pentru executarea lucrarilor stabilite prin documentatiile tehnice in vederea refacerii infrastructurii afectate de fenomene meteohidrologice severe in perioada ianuarie - iulie anul curent, a anuntat luni ... citeste toata stirea