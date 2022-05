Prefectura Suceava anunta inca sase sesiuni suplimentare pentru proba de traseu a examenului pentru permisul auto

Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca in vederea reducerii decalajului existent intre momentul sustinerii probei teoretice, respectiv a celei practice pentru obtinerea permisului de conducere auto, prefectul Alexandru Moldovan a aprobat sustinerea a sase sesiuni suplimentare de examinare pe traseu, in data de 22 mai, precum si in 01, 04, 05, 18 si 19 iunie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }. ... citeste toata stirea