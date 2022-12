Prefectura Suceava impreuna cu Crucea Rosie si ISU Suceava au lansat o campanie umanitara in sprijinul persoanelor evacuate in urma exploziei din blocul din Burdujeni

Institutia Prefectului - judetul Suceava, impreuna cu Societatea Nationala de Cruce Rosie - filiala Suceava si Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava au anuntat ca initiaza o campanie umanitara in sprijinul persoanelor care au fost evacuate din locuintele afectate de explozia produsa in imobilul situat in mun. Suceava, strada Rarau nr. 4.Astfel, potrivit unei informari, persoanele fizice/juridice care doresc sa contribuie cu sume de bani, o pot face prin ... citeste toata stirea