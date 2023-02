Prefectura Suceava: S-a actionat si se actioneaza in continuare pe toate sectoarele de drumuri nationale cu utilaje pentru deszapezire

Prefectura Suceava a anuntat, luni dimineata, ca in contextul precipitatiilor abundente de zapada care s-au inregistrat in ultimele 24 ore, Sectia Drumuri Nationale Suceava a actionat cu utilajele prestatorului de servicii si cele proprii (ATB si Unimog) pentru deszapezirea drumurilor aflate in administrare, consumandu-se circa 490 tone sare.Drumurile nationale din zona administrata de SDN Suceava sunt acoperite cu un strat de zapada 1/3 cm, circulandu-se in conditii de iarna./* custom css */ ... citeste toata stirea