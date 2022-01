Pregatirea populatiei pentru situatiile de criza, abordata de primarul Ion Lungu la intalnirea cu reprezentantii CIMIC

>"Am multumit reprezentantilor Ministerului Apararii Nationale pentru sprijinul acordat orasului nostru in gestionarea pandemiei de coronavirus din primavara anului 2020" a transmis edilul-sefIon Lungu, primarul municipiului Suceava a avut, ieri, o intalnire cu reprezentantii Batalionului Cooperare Civila Militara (CIMIC) Bucuresti.Edilul-sef sucevean spune ca, in cadrul intrunirii, au fost abordate probleme legate de identificarea existentei unor planuri de colaborare in domeniul ... citeste toata stirea